У жителя Одесской области изъяли 70 кг марихуаны

“В ходе следственных действий на территории одного из домовладений правоохранители обнаружили и изъяли почти 70 кг каннабиса. Обнаружены вещества направлены на экспертизу”, — говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в столице разоблачили организатора и участников преступной группы, которые по почте сбывали каннабис, спрятанный в конфетах.

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