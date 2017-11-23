У жителя Одесской области изъяли 70 кг марихуаны
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня в с. Шабо Белгород-Днестровского района правоохранители разоблачили очередного “наркофермера”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
“В ходе следственных действий на территории одного из домовладений правоохранители обнаружили и изъяли почти 70 кг каннабиса. Обнаружены вещества направлены на экспертизу”, — говорится в сообщении.
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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в столице разоблачили организатора и участников преступной группы, которые по почте сбывали каннабис, спрятанный в конфетах.
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