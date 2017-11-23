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У жителя Одещини вилучили 70 кг канабісу

У жителя Одещини вилучили 70 кг канабісу

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні в с. Шабо Білгород-Дністровського району правоохоронці викрили чергового “наркофермера”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

“У ході слідчих дій на території одного з домоволодінь правоохоронці виявили та вилучили майже 70 кг канабісу. Виявлені речовини направлено на експертизу”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у столиці викрили організатора і учасників злочинної групи, які поштою збували канабіс, прихований у цукерках.

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Українські Національні Новини

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