У жителя Одещини вилучили 70 кг канабісу

“У ході слідчих дій на території одного з домоволодінь правоохоронці виявили та вилучили майже 70 кг канабісу. Виявлені речовини направлено на експертизу”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у столиці викрили організатора і учасників злочинної групи, які поштою збували канабіс, прихований у цукерках.

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