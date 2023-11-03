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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В приложениях FAVBET появился вход с помощью биометрии

Киев • УНН

 • 103399 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вместе с новым обновлением пользователи FAVBET получили возможность входа в приложение с помощью пин-кода и отпечатка пальца (Touch ID) или распознавания лица (Face ID).

В приложениях FAVBET появился вход с помощью биометрии

FAVBET продолжает развивать приложения для большего удобства и безопасности игроков. Пин-код и биометрия — еще один уровень защиты данных и средств пользователей, значительно уменьшающий риск несанкционированного доступа к ним третьих лиц. При этом компания не получает и не хранит биометрические данные – верификация происходит на стороне гаджета.

Дополнительные настройки безопасности доступны всем пользователям приложений FAVBET под Android и iOS. Если гаджет пользователя не поддерживает биометрический вход из-за отпечатка пальца или распознавания лица, возможность установки пин-кода для лучшей защиты все равно остается.

«Мы рады предлагать пользователям приложений FAVBET не только лучший игровой опыт, но и высокий уровень безопасности, который они ожидают от ведущей компании отрасли. Между тем, работа продолжается, и уже вскоре мы анонсируем еще несколько обновлений, которые касаются пользовательского интерфейса и более быстрой верификации», — рассказали в FAVBET.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и ведениюбукмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.

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