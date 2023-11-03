У застосунках FAVBET з'явився вхід за допомогою біометрії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Разом з новим оновленням користувачі FAVBET отримали можливість входу в застосунок за допомогою пін-коду та відбитку пальця (Touch ID) або розпізнавання обличчя (Face ID).
FAVBET продовжує розвивати застосунки для більшої зручності та безпеки гравців. Пін-код та біометрія — ще один рівень захисту даних та коштів користувачів, який значно зменшує ризик несанкціонованого доступу до них третіх осіб. При цьому компанія не отримує та не зберігає біометричні дані — верифікація відбувається на стороні гаджета.
Додаткові налаштування безпеки доступні для всіх користувачів застосунків FAVBET під Android та iOS. Якщо гаджет користувача не підтримує біометричний вхід через відбиток пальця або розпізнавання обличчя, можливість встановлення пін-коду для кращого захисту все одно залишається.
«Ми раді пропонувати користувачам застосунків FAVBET не лише найкращий ігровий досвід, а й високий рівень безпеки, який вони справедливо очікують від провідної компанії галузі. Тим часом робота триває, і вже незабаром ми анонсуємо ще кілька оновлень, які стосуються користувацького інтерфейсу та більш швидкої верифікації», — розповіли у FAVBET.
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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.