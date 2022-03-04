В заповеднике Аскания-Нова родился малыш тибетского яка. Его назвали "Байрактар"

Детали

"В Аскании жизнь продолжается, у тибетского яка пополнение - в эти дни родился крепкий малыш с милой кличкой "Байрактар"! Держись, все будет Украина!!!" - написал Шаповал.

Детали

Кроме того, он поблагодарил причастных к сбору средств на помощь биосферному заповеднику "Аскания-Нова". По состоянию на 4 марта из присланных на карточку 207 тыс. грн освоено 200 тыс.

В склады заповедника уже завезено 28 т зерновых (10 т пшеницы и 18 т ячменя). Это не роскошь, но острый кризис преодолен (в феврале были сорваны тендерные закупки комбикормов на общую сумму 339 тыс. грн, закупка зерновых на 825 тыс. грн в июле, будем говорить, под вопросом). Мы понимаем насколько сложно в этой ситуации каждому украинцу и родной земле, потому проявленное неравнодушие и соучастие огромного количества людей, обожженных войной, тем более вдохновляют, придают сил и веры в победу!" - написал директор заповедника.