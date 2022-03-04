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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2097 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У заповіднику Асканія-Нова народився малюк тибетського яка. Його назвали "Байрактар"

У заповіднику Асканія-Нова народився малюк тибетського яка. Його назвали "Байрактар"

Київ • УНН

 • 90301 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" у тибетського яка поповнення – у ці дні народився кремезний малюк з милою кличкою "Байрактар". Про це повідомив директор заповідника Віктор Шаповал на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

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"В Асканії життя триває, у тибетського яка поповнення – у ці дні народився кремезний малюк з милою кличкою "Байрактар"! Тримаймось, все буде Україна!!!" - написав Шаповал.

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Крім того, він подякував причетним до збору коштів на допомогу Біосферному заповіднику «Асканія-Нова». Станом на 4 березня з надісланих на картку 207 тис. грн освоєно 200 тис.

"У склади заповідника уже завезено 28 т зернових (10 т пшениці та 18 т ячменю). Це не розкіш, але гостру кризу подолано (у лютому були зірвані тендерні закупівлі комбікормів на загальну суму 339 тис. грн, закупка зернових на 825 тис. грн у липні, будемо казати, під питанням). Ми розуміємо наскільки складно у цій ситуації кожному українцю та рідній землі, тому виявлена небайдужість та співучасть величезної кількості людей, обпечених війною, тим паче надихають, додають сил і віри у перемогу!" - написав директор заповідника.

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