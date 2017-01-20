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В Запорожье зарегистрировано два случая заболевания малярией

В Запорожье зарегистрировано два случая заболевания малярией

Киев • УНН

 • 11639 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 января. УНН. В Запорожье официально зарегистрировано два случая заболевания малярией. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА, передает УНН.

Малярию в Запорожье завезли работники одного из предприятий, которые находились в командировке в африканской стране.

Малярия передается от больного к здоровому человеку через укусы комаров рода Анофелес. Во время командировки специфическое противомалярийные профилактическое лечение эти пациенты не получали.

В Запорожской области таких комаров нет, а местные - не благоприятны к переносчику тропической малярии. Поэтому в облгосадминистрации уверяют, что угрозы для распространения тропической малярии среди населения Запорожской области нет.

"Обоим пострадавшим специфическая противомалярийная терапия была начата с опозданием в несколько дней из-за их несвоевременного обращения за медицинской помощью", - говорят в ОГА.

Однако, как пишут местные СМИ, один человек уже умер от этой болезни.

Мужчина вернулся из отпуска 4-го января и почувствовал недомогание. Он обратился к медикам и рассказал, что находился в экзотической стране. Но ему не назначили дополнительных анализов и начали лечить от ОРВИ. Лишь после праздников у мужчины взяли кровь и диагностировали малярию.

Второй человек в настоящее время находится в реанимации и его состояние критическое.

Семья умершего мужчины собирается судиться с врачами. Как стало известно из неофициальных источников, в Запорожье уже едет комиссия из Киева.

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