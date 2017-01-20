У Запоріжжі зареєстровано два випадки захворювання на малярію
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 січня. УНН. У Запоріжжі офіційно зареєстровано два випадки захворювання на малярію. Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОГА, передає УНН.
Малярію у Запоріжжя завезли працівники одного з підприємств, які перебували у відрядженні в африканській країні.
Малярія передається від хворого до здорової людини через укуси комарів роду Анофелес. Під час відрядження специфічне протималярійне профілактичне лікування ці пацієнти не отримували.
У Запорізькій області таких комарів немає, а місцеві — не сприятливі до переносника тропічної малярії. Тому в облдержадміністрації запевняють, що загрози для розповсюдження тропічної малярії серед населення Запорізької області немає.
“Обом постраждалим специфічна протималярійна терапія була розпочата із запізненням у декілька днів через їх несвоєчасне звернення за медичною допомогою”, — кажуть в ОДА.
Однак, як пишуть місцеві ЗМІ, одна людина вже померла від цієї хвороби.
Чоловік повернувся з відпустки 4-го січня та відчув недомагання. Він звернувся до медиків та розповів, що перебував у екзотичній країні. Але йому не призначили додаткових аналізів та почали лікувати від ГРВІ. Лише після свят у чоловіка взяли кров та діагностували малярію.
Другий чоловік наразі знаходиться у реанімації і його стан критичний.
Родина померлого чоловіка збирається судитись з лікарями. Як стало відомо з неофіційних джерел, до Запоріжжя вже їде комісія з Києва.