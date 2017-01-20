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У Запоріжжі зареєстровано два випадки захворювання на малярію

У Запоріжжі зареєстровано два випадки захворювання на малярію

Київ • УНН

 • 11639 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 січня. УНН. У Запоріжжі офіційно зареєстровано два випадки захворювання на малярію. Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОГА, передає УНН.

Малярію у Запоріжжя завезли працівники одного з підприємств, які перебували у відрядженні в африканській країні.

Малярія передається від хворого до здорової людини через укуси комарів роду Анофелес. Під час відрядження специфічне протималярійне профілактичне лікування ці пацієнти не отримували.

У Запорізькій області таких комарів немає, а місцеві — не сприятливі до переносника тропічної малярії. Тому в облдержадміністрації запевняють, що загрози для розповсюдження тропічної малярії серед населення Запорізької області немає.

“Обом постраждалим специфічна протималярійна терапія була розпочата із запізненням у декілька днів через їх несвоєчасне звернення за медичною допомогою”, — кажуть в ОДА.

Однак, як пишуть місцеві ЗМІ, одна людина вже померла від цієї хвороби.

Чоловік повернувся з відпустки 4-го січня та відчув недомагання. Він звернувся до медиків та розповів, що перебував у екзотичній країні. Але йому не призначили додаткових аналізів та почали лікувати від ГРВІ. Лише після свят у чоловіка взяли кров та діагностували малярію.

Другий чоловік наразі знаходиться у реанімації і його стан критичний.

Родина померлого чоловіка збирається судитись з лікарями. Як стало відомо з неофіційних джерел, до Запоріжжя вже їде комісія з Києва.

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