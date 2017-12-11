В Запорожье взорвался неизвестный предмет в руках у пенсионера
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вчера в Запорожье в руках пенсионера взорвался неизвестный предмет, который он нашел раньше. Мужчину с осколочными ранениями госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожье, передает УНН.
Как выяснилось, мужчина 1943 года чинил неизвестный ему предмет, который нашел (где именно не помнил), в то время как он взорвался. Пенсионер получил ранения руки и животу.
Мужчину госпитализировали в городскую больницу. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции для установления происхождения неизвестного предмета который взорвался.
Как сообщал УНН, военный подорвался на Запорожье из-за ссоры с девушкой.