У Запоріжжі вибухнув невідомий предмет у руках у пенсіонера
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Вчора у Запоріжжі в руках пенсіонера вибухнув невідомий предмет, який він знайшов раніше. Чоловіка з осколочними пораненнями госпіталізовано. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, передає УНН.
Як з'ясувалось, чоловік 1943 року народження лагодив невідомий йому предмет, котрий знайшов (де саме не пам'ятав), в той час як він вибухнув. Пенсіонер отримав поранення руки та животу.
Чоловіка госпіталізували до міської лікарні. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділку поліції для встановлення походження невідомого предмета який вибухнув.
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