У Запоріжжі вибухнув невідомий предмет у руках у пенсіонера

Як з'ясувалось, чоловік 1943 року народження лагодив невідомий йому предмет, котрий знайшов (де саме не пам'ятав), в той час як він вибухнув. Пенсіонер отримав поранення руки та животу.

Чоловіка госпіталізували до міської лікарні. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділку поліції для встановлення походження невідомого предмета який вибухнув.

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