В Запорожье под колесами "КамАЗа" провалился асфальт
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Запорожье под прицепом грузовика "КамАЗ" провалился асфальт, в результате чего прицеп перевернулся на бок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Запорожской области.
Как известно, это произошло около 19 часов 4 декабря.
"Мужчина 1961 года, который управлял автомобилем "КамАЗ" с прицепом, двигался по ул. А.Говорухи, и у дома №61 под колесами прицепа провалился асфальт, из-за чего прицеп перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал", – отметили в патрульной полиции.
Напомним, в Запорожье маршрутка выехала за пределы проезжей части моста Преображенского и провалилась в яму, которая образовалась из-за наезда.