У Запоріжжі під колесами "КамАЗу" провалився асфальт
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запоріжжі під причепом вантажівки "КамАЗ" провалився асфальт, внаслідок чого причіп перекинувся на бік. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції у Запорізькій області.
Як відомо, подія сталась близько 19-ї години 4 грудня.
"Чоловік 1961 року народження, який керував автомобілем "КамАЗ" з причепом, рухався по вул. О.Говорухи, та біля будинку №61 під колесами причепу провалився асфальт, через що причіп перекинувся. В результаті ДТП ніхто не постраждав", – зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Запоріжжі маршрутка виїхала за межі проїжджої частини мосту Преображенського та провалилася у яму, яка утворилася через наїзд.