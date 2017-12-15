В Запорожье перевернулась фура и повредила мост
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Запорожье грузовой автомобиль “Volvo” врезался в железобетонные элементы моста над железнодорожными путями и перевернулся, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Как сообщается, 14 декабря в 18:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Калибровая Заводского района произошло ЧП.
"Грузовой автомобиль "Volvo", который перевозил катушки с кабелями (весом примерно 2 тонны каждая) врезался в железобетонные элементы моста над железнодорожными путями и перевернулся. В результате ДТП частично повреждены металлические конструкции ограждения моста, три кабельные катушки упали на железнодорожный путь", - отметили в ГСЧС.
Отмечается, что в настоящее время, по направлению Запорожье-Левое - Запорожье-2 шел грузовой поезд и наехал на кабельную продукцию.
"Сотрудники ГСЧС осуществили координацию действий между службами города, обеспечили освещение места происшествия с помощью осветительной башни. Врачи оказали водителю грузовика медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался. Спасатели провели деблокирование колесных пар локомотива от обломков кабеля ", - добавили в ГСЧС.
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