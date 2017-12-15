У Запоріжжі перекинулася фура та пошкодила міст
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Запоріжжі вантажний автомобіль “Volvo” врізався у залізобетонні елементи мосту над залізничними коліями та перекинувся, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Як повідомляється, 14 грудня о 18:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Калібровій Заводського району сталася надзвичайна подія.
“Вантажний автомобіль „Volvo“, який перевозив котушки з кабелями (вагою приблизно 2 тони кожна) врізався у залізобетонні елементи мосту над залізничними коліями та перекинувся. Внаслідок ДТП частково пошкоджено металеві конструкції огорожі мосту, три кабельні котушки впали на залізничну колію”, — зазначили в ДСНС.
Зазначається, що в цей час, у напрямку Запоріжжя-Ліве — Запоріжжя-2 йшов вантажний потяг та наїхав на кабельну продукцію.
“Співробітники ДСНС здійснили координацію дій між службами міста, забезпечили освітлення місця події за допомогою освітлювальної башти. Лікарі надали водію вантажівки медичну допомогу, від госпіталізації чоловік відмовився. Рятувальники провели деблокування колісних пар локомотиву від уламків кабелю”, — додали в ДСНС.
Як повідомляв УНН, автівка на Львівщині збила насмерть військовослужбовця.