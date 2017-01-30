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В Запорожье обстреляли авто, в котором находился ребенок

В Запорожье обстреляли авто, в котором находился ребенок

Киев • УНН

 • 7311 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 января. УНН. Патрульные в Запорожье получили вызов о том, что во дворе одного из домов неизвестные стреляют из пневматического оружия и повредили стекло автомобиля. Как оказалось, в это время в авто находилась малолетний ребенок. Об этом проинформировали в патрульной полиции Запорожье, сообщает УНН.

"27 января около 17 часов патрульные получили вызов, что во дворе дома на улице Ольги Кобылянской неизвестные стреляют из пневматического оружия и повредили стекло в автомобиле. Прибыв на место, инспекторы встретили заявителя - он прямо указал на парня, который находился неподалеку, как на того, кто нанес материальный ущерб его транспортному средству. К тому же, внутри авто на данный момент находился малолетний ребенок ", - сообщили в полиции.

Патрульные провели поверхностную проверку гражданина и обнаружили у него предмет, похожий на пистолет. Парень объяснил, что это пневматическое оружие, из которого он стрелял по бутылкам ради развлечения. Как именно это привело к повреждению авто, он объяснить не смог. На место вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции, изъяли пистолет и патроны в присутствии двух понятых.

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