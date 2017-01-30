У Запоріжжі обстріляли авто, у якому знаходилась дитина

"27 січня близько 17-ї години патрульні отримали виклик, що у дворі будинку на вулиці Ольги Кобилянської невідомі стріляють з пневматичної зброї та пошкодили скло в автомобілі. Прибувши на місце, інспектори зустріли заявника - він прямо вказав на хлопця, який знаходився неподалік, як на того, хто наніс матеріальну шкоду його транспортному засобу. До того ж, всередині авто на цей момент знаходилася малолітня дитина", - повідомили у поліції.

Патрульні провели поверхневу перевірку громадянина та виявили у нього предмет, схожий на пістолет. Хлопець пояснив, що це пневматична зброя, з якої він стріляв по пляшках заради розваги. Як саме це призвело до пошкодження авто, він пояснити не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділення поліції, яка вилучила пістолет та набої в присутності двох понятих.