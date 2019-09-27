В Запорожье не подтвердилось сообщение о "минировании" аэропорта и гостиницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Запорожье полицейские проверили здание аэропорта и гостиницы — взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
“Работники взрывотехнической и кинологической служб провели осмотр помещений и прилегающих территорий, взрывоопасных предметов не обнаружено”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщал УНН, что в полицию Запорожской области поступило письмо с сообщением о заминировании аэропорта в Шевченковском районе и одного из отелей в Вознесеновском районе Запорожья. Правоохранители провели эвакуацию граждан.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.