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В Запорожье не подтвердилось сообщение о "минировании" аэропорта и гостиницы

Киев • УНН

 • 9600 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Запорожье полицейские проверили здание аэропорта и гостиницы — взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.

В Запорожье не подтвердилось сообщение о "минировании" аэропорта и гостиницы

“Работники взрывотехнической и кинологической служб провели осмотр помещений и прилегающих территорий, взрывоопасных предметов не обнаружено”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщал УНН, что в полицию Запорожской области поступило письмо с сообщением о заминировании аэропорта в Шевченковском районе и одного из отелей в Вознесеновском районе Запорожья. Правоохранители провели эвакуацию граждан.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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