У Запоріжжі не підтвердилось повідомлення про "мінування" аеропорту та готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Запоріжжі поліцейські перевірили приміщення аеропорту та готелю — вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
“Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб провели огляд приміщень та прилеглих територій, вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що до поліції Запорізькій області надійшов лист із повідомленням про замінування аеропорту в Шевченківському районі та одного з готелів у Вознесенівському районі Запоріжжя. Правоохоронці провели евакуацію громадян.
На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.