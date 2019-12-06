В Запорожье на территории дачного кооператива обнаружили труп неизвестного

Труп мужчины обнаружили в яме глубиной около полутора метров на территории дачного кооператива на Ореховском шоссе. Тело было присыпано слоем земли не более 30 сантиметров.

По предварительным оценкам экспертов, в земле труп пролежал около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту обнаружения тела начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Каменском в овраге обнаружили труп мужчины.