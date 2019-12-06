В Запорожье на территории дачного кооператива обнаружили труп неизвестного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В городе Запорожье на территории дачного кооператива обнаружили труп неустановленного мужчины, который был закопан в землю. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Труп мужчины обнаружили в яме глубиной около полутора метров на территории дачного кооператива на Ореховском шоссе. Тело было присыпано слоем земли не более 30 сантиметров.
По предварительным оценкам экспертов, в земле труп пролежал около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту обнаружения тела начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Каменском в овраге обнаружили труп мужчины.