У Запоріжжі на території дачного кооперативу виявили труп невідомого
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У місті Запоріжжя на території дачного кооперативу виявили труп невстановленого чоловіка, який був закопаний у землю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка виявили в ямі глибиною близько півтора метри на території дачного кооперативу на Оріхівському шосе. Тіло було присипане шаром землі не більше 30 сантиметрів.
За попередніми оцінками експертів, у землі труп пролежав близько двох місяців. Видимих ознак насильницької смерті на тілі покійного не виявлено. Тіло направлене на судово-медичну експертизу.
За фактом виявлення тіла розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Кам'янському в яру виявили труп чоловіка.