В Запорожье мужчину расстреляли рядом с собственным домом

Известно, что между мужчиной 1978 года рождения и неизвестными возник конфлик. События развернулись рядом с многоквартирным домом, в котором жил указанный человек. Один из неизвестных совершил минимум три выстрела в упомянутого мужину. В результате выстрелов мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Известно, что покойный ранее был судим.

Сейчас начато расследование по ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства, причины преступления и круг причастных лиц.

Напомним, на территории Одесской области в песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчины.