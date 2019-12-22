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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 6467 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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5 марта, 16:07 • 132767 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Запорожье мужчину расстреляли рядом с собственным домом

В Запорожье мужчину расстреляли рядом с собственным домом

Киев  •  УНН

 • 34866 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Запорожье местного жителя убили несколькими выстрелами в голову рядом с домом, в котором он жил. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что между мужчиной 1978 года рождения и неизвестными возник конфлик. События развернулись рядом с многоквартирным домом, в котором жил указанный человек. Один из неизвестных совершил минимум три выстрела в упомянутого мужину. В результате выстрелов мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Известно, что покойный ранее был судим.

Сейчас начато расследование по ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства, причины преступления и круг причастных лиц.

Напомним, на территории Одесской области в песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчины.

Украинские Национальные Новости

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