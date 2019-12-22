У Запоріжжі чоловіка розстріляли поряд з власним будинком
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Запоріжжі місцевого жителя вбили кількома пострілами в голову поряд з будинком, в якому він мешкав. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Відомо, що між чоловіком 1978 року народження та невідомими виник конфлік. Події розгорнулися поряд з багатоквартирним будинком, в якому мешкав вказаний чоловік. Один з невідомих здійснив щонайменше три постріли у згаданого чоловіка. В результаті пострілів чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму та помер на місці.
Відомо, що покійний раніше був судимий.
Наразі розпочато розслідування за ст.115 КК України (умисне вбивство). Встановлюються обставини, причини злочину та коло причетних осіб.
Нагадаємо, на території Одеської області в піщаному кар'єрі знайшли тіло розстріляного чоловіка.