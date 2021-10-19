В Запорожье 12-летняя девочка самостоятельно реанимировала мать
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Запорожье 12-летняя девочка в течение 11 минут самостоятельно реанимировала мать, у которой остановилось сердце. Об этом сообщил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины, информирует УНН.
Детали
16 октября на 103 поступил вызов от 12-летней девочки с сообщением о том, что ее мать потеряла сознание и не дышит.
На место происшествия сразу направили ближайшую бригаду скорой помощи, а диспетчер оставалась на связи с девочкой (примерно 11 минут) и давала рекомендации по проведению реанимационных мер.
"Начатые подростком реанимационные меры под контролем диспетчера позволили бригаде получить положительный результат", — говорится в сообщении.
После оказания медицинской помощи женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.