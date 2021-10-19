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У Запоріжжі 12-річна дівчинка самостійно реанімувала матір

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Запоріжжі 12-річна дівчинка протягом 11 хвилин самостійно реанімувала матір, в якої зупинилося серце. Про це повідомив Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини, інформує УНН.

Деталі

16 жовтня на 103 надійшов виклик від 12-річної дівчинки з повідомленням про те, що її мати знепритомніла і не дихає. 

На місце події одразу спрямували найближчу бригаду швидкої допомоги, а диспетчер залишалася на зв'язку із дівчинкою (приблизно 11 хвилин) та надавала рекомендації щодо проведення реанімаційних заходів.

"Розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера дозволили бригаді отримати позитивний результат", — ідеться у повідомленні.

Після надання медичної допомоги жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

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