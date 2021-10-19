У Запоріжжі 12-річна дівчинка самостійно реанімувала матір

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16 жовтня на 103 надійшов виклик від 12-річної дівчинки з повідомленням про те, що її мати знепритомніла і не дихає.

На місце події одразу спрямували найближчу бригаду швидкої допомоги, а диспетчер залишалася на зв'язку із дівчинкою (приблизно 11 хвилин) та надавала рекомендації щодо проведення реанімаційних заходів.

"Розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера дозволили бригаді отримати позитивний результат", — ідеться у повідомленні.

Після надання медичної допомоги жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.