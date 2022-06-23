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В закрытом режиме: суд начал рассмотрение дела Медведчука

В закрытом режиме: суд начал рассмотрение дела Медведчука

Киев • УНН

 • 104597 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Лычаковский районный суд Львова в закрытом режиме начал рассмотрение дела по обвинениям нардепа Виктора Медведчука в государственной измене и разграблении национальных ценностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Общественное".

Цитата

"Подготовительное заседание проходит в Лычаковском районном суде. Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что на всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме.

Дополнение

В июне сообщили, что Государственное бюро расследований завершило расследование в производстве о государственной измене Виктора Медведчука.

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. В июне суд продлил ему арест до 9 августа.

Контекст

Медведчуку сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. 10 января 2022 Печерским районным судом Киева к Медведчуку была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидания своего жилья круглосуточно. Вместе с тем, 26 февраля сотрудниками полиции было обнаружено отсутствие Медведчука по месту жительства.

После этого он был объявлен в государственный, межгосударственный и международный розыск. 18 марта его заочно арестовали без возможности внесения залога. После задержания суд также арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко и т.д.

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