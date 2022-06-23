У закритому режимі: суд розпочав розгляд справи Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Личаківський районний суд Львова у закритому режимі розпочав розгляд справи щодо обвинувачень нардепа Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Цитата
"Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначили, що на усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.
Доповнення
У червні повідомили, що Державне бюро розслідувань завершило розслідування у провадженні про державну зраду Віктора Медведчука.
У квітні 2022 року Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. У червні суд продовжив йому арешт до 9 серпня.
Контекст
Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України. 10 січня 2022 року Печерським районним судом Києва до Медведчука було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишення свого житла цілодобово. 26 лютого працівниками поліції було виявлено відсутність Медведчука за місцем проживання.
Після цього його було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук. 18 березня його заочно заарештували без можливості внесення застави. Після затримання суд також арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко та ін.