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У закритому режимі: суд розпочав розгляд справи Медведчука

У закритому режимі: суд розпочав розгляд справи Медведчука

Київ • УНН

 • 104601 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Личаківський районний суд Львова у закритому режимі розпочав розгляд справи щодо обвинувачень нардепа Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Цитата

"Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначили, що на усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.

Доповнення

У червні повідомили, що Державне бюро розслідувань завершило розслідування у провадженні про державну зраду Віктора Медведчука.

У квітні 2022 року Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. У червні суд продовжив йому арешт до 9 серпня.

Контекст

Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України. 10 січня 2022 року Печерським районним судом Києва до Медведчука було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишення свого житла цілодобово.  26 лютого працівниками поліції було виявлено відсутність Медведчука за місцем проживання.

Після цього його було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук. 18 березня його заочно заарештували без можливості внесення застави. Після затримання суд також арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко та ін.

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