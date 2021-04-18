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В Европе пропали без вести более 18 тысяч детей-беженцев в 2018-2020 годах - расследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Европе с 2018 по 2020 годы исчезли 18 292 детей-беженцев без сопровождения взрослых, находящихся под государственной опекой. Об этом сообщается в совместном расследовании немецкой медиакомпании rbb вместе с британским изданием Guardian и нидерландской телерадиокомпанией VPRO, опубликованном в воскресенье, 18 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Большинство пропавших несовершеннолетних прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи. Расследование также указывает на недостатки ведения статистических данных в нескольких европейских странах. В частности, Франция, Дания и Румыния вообще не собирают соответствующих данных. А правительство Болгарии не различает несовершеннолетних, прибывающих в страну в сопровождении взрослых или без них. Кроме того, в расследовании также указывается на наличие недостатков в обмене соответствующими данными между европейскими странами.

В Германии в период между 2018 и 2020 годами сообщалось об исчезновении 7806 несовершеннолетних без сопровождения, 7082 из них впоследствии нашли. В то же время 724 несовершеннолетние лица без сопровождения до сих пор считаются пропавшими без вести, указывает Федеральное управление уголовной полиции Германии. При этом ведомство отмечает, что из-за пробелов в собственной системе ведения статистики приведены данные являются лишь приблизительными.

Дополнение

В расследовании указывается, что подобные недостатки в ведении статистики в отношении детей-беженцев в европейских странах создают риски эксплуатации несовершеннолетних.

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По данным ЮНИСЕФ, только в 2016 году и только Италии достались почти 26 тысяч детей-беженцев без сопровождения взрослых. Годом ранее в Италии оказались около 12 тыс. таких беженцев.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на прием беженцев.

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