У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування

Деталі

Більшість зниклих неповнолітніх прибули з Марокко, Алжиру та Еритреї. Розслідування також вказує на недоліки ведення статистичних даних у декількох європейських країнах. Зокрема, Франція, Данія та Румунія взагалі не збирають відповідних даних. А уряд Болгарії не розрізняє неповнолітніх, які прибувають до країни у супроводі дорослих або без них. Крім того, у розслідуванні також вказується на наявність неділіків в обміні відповідними даними між європейськими країнами.

У Німеччині у період між 2018 та 2020 роками повідомлялося про зникнення 7806 неповнолітніх без супроводу, 7082 з них згодом знайшли. Водночас 724 неповнолітні особи без супроводу досі вважаються зниклими безвісти, вказує Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини. При цьому відомство зауважує, що через прогалини у власній системі ведення статистики наведені дані є лише приблизними.

Доповнення

У розслідуванні вказується, що подібні недоліки у веденні статистики щодо дітей-біженців у європейських країнах створюють ризики щодо експлуатації неповнолітніх.

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За даними ЮНІСЕФ, тільки в 2016 році і тільки Італії дістались майже 26 тисяч дітей-біженців без супроводу дорослих. Роком раніше в Італії опинились близько 12 тисяч таких біженців.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американська адміністрація збільшить квоту на прийом біженців.