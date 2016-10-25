В Европейской бизнес ассоциации хотят на законодательном уровне обязать трижды промывать тару из-под пестицидов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Представители Агрохимического комитета Европейской Бизнес Ассоциации приняли участие в совещании экспертной подгруппы по обращению с опасными отходами при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Во время встречи был разработан план работы подгруппы на ближайший период и обсуждены некоторые предложения для включения до Национальной стратегии обращения с отходами.
Со своей стороны, Агрохимический комитет предложил внедрения на законодательном уровне европейской системы тройного промывания тары из-под пестицидов и агрохимикатов с возможностью ее дальнейшей переклассификации в безопасные отходы.
Напомним, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак анонсировал появление Национальной стратегии обращения с отходами в декабре текущего года.
Вместе с тем, несмотря на неудовлетворительное состояние экологии в стране, эксперты отмечают необходимость законодательных изменений уже сегодня.
Ранее председатель подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с отходами Сергей Тригубенко провел специальное заседание по состоянию дел в сфере опасных отходов. Выяснилось, что из почти 300 предприятий, получивших лицензии от Минприроды на обращение с опасными отходами, только 10 соответствуют лицензионным требованиям .
Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками" .
По словам С.Тригубенко, уже подготовлены соответствующие законодательные изменения, а именно предоставление полномочий Минприроды на долицензионные проверки. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство поддержало такой законопроект.