У Європейській бізнес асоціації хочуть на законодавчому рівні зобов’язати тричі промивати тару з-під пестицидів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Представники Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації взяли участь у нараді експертної підгрупи з поводження з небезпечними відходами при Міністерстві екології та природних ресурсів України, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЄБА.
Під час зустрічі було розроблено план роботи підгрупи на найближчий період та обговорено деякі пропозиції для включення до Національної стратегії поводження з відходами.
Зі свого боку, Агрохімічний комітет запропонував впровадження на законодавчому рівні європейської системи потрійного промивання тари з-під пестицидів та агрохімікатів з можливістю її подальшої перекласифікації у безпечні відходи.
Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак анонсував появу Національної стратегії поводження з відходами у грудні поточного року.
Разом з тим, зважаючи на незадовільний стан екології в країні, експерти наголошують на необхідності законодавчих змін вже сьогодні.
Раніше голова підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з відходами Сергій Тригубенко провів спеціальне засідання щодо стану справ у сфері небезпечних відходів. З’ясувалося, що із майже 300 підприємств, що отримали ліцензії від Мінприроди на поводження з небезпечними відходами, лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є "фірмами-метеликами".
За словами С.Тригубенко, вже підготовлено відповідні законодавчі зміни, а саме надання повноважень Мінприроди на доліцензійні перевірки. Тепер необхідно, аби парламентська більшість підтримала такий законопроект.