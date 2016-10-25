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У Європейській бізнес асоціації хочуть на законодавчому рівні зобов’язати тричі промивати тару з-під пестицидів

У Європейській бізнес асоціації хочуть на законодавчому рівні зобов’язати тричі промивати тару з-під пестицидів

Київ • УНН

 • 8822 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Представники Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації взяли участь у нараді експертної підгрупи з поводження з небезпечними відходами при Міністерстві екології та природних ресурсів України, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЄБА.

Під час зустрічі було розроблено план роботи підгрупи на найближчий період та обговорено деякі пропозиції для включення до Національної стратегії поводження з відходами.

Зі свого боку, Агрохімічний комітет запропонував впровадження на законодавчому рівні європейської системи потрійного промивання тари з-під пестицидів та агрохімікатів з можливістю її подальшої перекласифікації у безпечні відходи.

Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак анонсував появу Національної стратегії поводження з відходами у грудні поточного року.

Разом з тим, зважаючи на незадовільний стан екології в країні, експерти наголошують на необхідності законодавчих змін вже сьогодні.

Раніше голова підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з відходами Сергій Тригубенко провів спеціальне засідання щодо стану справ у сфері небезпечних відходів. З’ясувалося, що із майже 300 підприємств, що отримали ліцензії від Мінприроди на поводження з небезпечними відходами, лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є "фірмами-метеликами".

За словами С.Тригубенко, вже підготовлено відповідні законодавчі зміни, а саме надання повноважень Мінприроди на доліцензійні перевірки. Тепер необхідно, аби парламентська більшість підтримала такий законопроект.

Українські Національні Новини

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