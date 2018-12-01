В Европарламенте хотят напомнить РФ о сбитии MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Европарламенте хотят призвать Россию в полной мере сотрудничать в связи с международным расследованием по факту сбития рейса MH17 на Донбассе и не допустить амнистии или избежания ответственности лиц, которые считаются ответственными за это. Об этом говорится в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией, передает УНН.
"Европарламент призывает Россию в полной мере сотрудничать в связи с международным расследованием по факту сбития рейса MH17, которое может, вероятно, представлять собой военное преступление; осуждает любую попытку или решение объявить амнистию или отложить обвинение лиц, которые идентифицированны как ответственные, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в проекте документа, подготовленного в комитете ЕП по иностранным делам.
Напомним, в Европарламенте предложили рассмотреть возможность прекращения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС.
Голосование по проекту доклада по отношениям с Россией должно состояться в марте 2019 года.