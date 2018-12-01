У Європарламенті хочуть нагадати РФ про збиття MH17

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Європарламенті хочуть закликати Росію повною мірою співпрацювати у зв'язку з міжнародним розслідуванням за фактом збиття рейсу MH17 на Донбасі і не допустити амністії або допущення уникнення відповідальності осіб, які вважаються відповідальними за це. Про це йдеться в опублікованому проекті доповіді щодо відносин з Росією, передає УНН.