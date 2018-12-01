У Європарламенті хочуть нагадати РФ про збиття MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Європарламенті хочуть закликати Росію повною мірою співпрацювати у зв'язку з міжнародним розслідуванням за фактом збиття рейсу MH17 на Донбасі і не допустити амністії або допущення уникнення відповідальності осіб, які вважаються відповідальними за це. Про це йдеться в опублікованому проекті доповіді щодо відносин з Росією, передає УНН.
"Європарламент закликає Росію повною мірою співпрацювати у зв'язку з міжнародним розслідуванням за фактом збиття рейсу MH17, яке може, ймовірно, являти собою воєнний злочин; засуджує будь-яку спробу або рішення оголосити амністію або затягування обвинувачення осіб, які ідентифіковані як відповідальні, оскільки винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в проекті документа, підготовленого у комітеті ЄП у закордонних справах.
Нагадаємо, у Європарламенті запропонували розглянути можливість припинення дії Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Росією і ЄС.
Голосування щодо проекту доповіді щодо відносин з Росією має відбутися у березні 2019 року.