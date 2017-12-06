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В ЕС предложили создать Европейский валютный фонд

В ЕС предложили создать Европейский валютный фонд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Еврокомиссия в среду представила предложения по дальнейшему развитию европейского экономического и валютного союза, предложив, в частности, создать должность министра финансов и экономики, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В Брюсселе надеются на то, что реализация этих планов позволит еврозоне и ЕС в целом лучше подготовиться к возможным финансовых кризисам в долгосрочной перспективе.

"После долгих лет кризиса настало время взять будущее Европы в свои собственные руки, чтобы создать более единый, эффективный и демократичный экономический и валютный союз. Хорошая ситуация в экономике дает возможность для этого. Нет лучшего времени, чтобы ремонтировать крышу, чем когда сияет солнце", - заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

Среди прочего Еврокомиссия предлагает создать должность европейского министра финансов, который одновременно будет заместителем президента ЕК и главой Еврогруппы, сообщил глава ЕК.

Европейский стабилизационный механизм (ESM), по каналам которого выделяются кредиты странам ЕС, находящимся под угрозой дефолта, уже к середине 2019 года предлагается преобразовать в Европейский валютный фонд (ЕВФ), который будет подчинен Европарламенту. ЕВФ планируется создать по образцу Международного валютного фонда (МВФ), который до сих пор также играл центральную роль в Европе в деле спасения стран ЕС, переживающих глубокий экономический кризис.

Еврокомиссия также предлагает создать "новые бюджетные инструменты", чтобы поддержать страны еврозоны в деле проведения реформ, а страны, не входящие в европейский валютный союз, - на пути в еврозону. Детали всех этих планов планируется обсудить на саммите ЕС 15 декабря.

Напомним, в ЕС заявили, что размер очередного транша финпомощи будет зависеть от успеха реформ в Украине.

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