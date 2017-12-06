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У ЄС запропонували створити Європейський валютний фонд

У ЄС запропонували створити Європейський валютний фонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Єврокомісія в середу представила пропозиції щодо подальшого розвитку європейського економічного і валютного союзу, запропонувавши, зокрема, створити посаду міністра фінансів та економіки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У Брюсселі сподіваються на те, що реалізація цих планів дозволить єврозоні і ЄС в цілому краще підготуватися до можливих фінансових криз в довгостроковій перспективі.

"Після довгих років кризи настав час взяти майбутнє Європи в свої власні руки, щоб створити більш єдиний, ефективний і демократичний економічний і валютний союз. Хороша ситуація в економіці дає можливість для цього. Немає кращого часу, щоб ремонтувати дах, ніж коли сяє сонце", - заявив голова ЄК Жан-Клод Юнкер.

Серед іншого Єврокомісія пропонує створити посаду європейського міністра фінансів, який одночасно буде заступником голови ЄК і головою Єврогрупи, повідомив голова ЄК.

Європейський стабілізаційний механізм (ESM), через канали якого виділяються кредити країнам ЄС, які перебувають під загрозою дефолту, вже до середини 2019 року пропонується перетворити в Європейський валютний фонд (ЄВФ), який буде підпорядкований Європарламенту. ЄВФ планується створити за зразком Міжнародного валютного фонду (МВФ), який до цих пір також грав центральну роль в Європі в справі порятунку країн ЄС, які переживають глибоку економічну кризу.

Єврокомісія також пропонує створити "нові бюджетні інструменти", щоб підтримати країни єврозони в справі проведення реформ, а країни, що не входять в європейський валютний союз, - на шляху до єврозони. Деталі всіх цих планів планується обговорити на саміті ЄС 15 грудня.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що розмір чергового траншу фіндопомоги залежатиме від успіху реформ в Україні.

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