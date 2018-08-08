В ЕС призывают освободить задержанных в Беларуси журналистов

Брюссель обещает дальнейшую поддержку Евросоюза независимым СМИ в Беларуси.

В заявлении отмечается, что такие действия противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам.



"Уважение основных прав и свобод, свобода выражения мнения и свобода СМИ, должна быть сохранена. Мы присоединяемся к призывам освободить задержанных. Евросоюз хочет стабильного, демократического и счастливого будущего для Беларуси", - заявляют в офисе Моґерини.

ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием этой ситуации, добавляется в заявлении.



Напомним, в Беларуси задержали уже семь журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта".