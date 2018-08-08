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У ЄС закликають звільнити затриманих в Білорусі журналістів

У ЄС закликають звільнити затриманих в Білорусі журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпекової політики Федеріка Моґеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів. Про це йдеться в листі речниці глави європейської дипломатії, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Брюссель обіцяє подальшу підтримку Євросоюзу незалежним ЗМІ в Білорусі.

У заяві зауважується, що такі дії суперечать заявленій Білоруссю політиці демократизації і її міжнародним зобов’язанням.

"Повага основних прав і свобод, зокрема свобода вираження думки і свобода ЗМІ, повинна бути збережена. Ми приєднуємося до закликів звільнити затриманих. Євросоюз хоче стабільного, демократичного і щасливого майбутнього для Білорусі", – заявляють в офісі Моґеріні.

ЄС продовжуватиме уважно стежити за розвитком цієї ситуації, додається у заяві.

Нагадаємо, в Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".

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