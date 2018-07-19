В ЕС сообщили о своем видении модели анбандлинга "Нафтогаза"

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович на этой неделе провел переговоры в Берлине с российскими и украинскими коллегами относительно будущих поставок российского газа через Украину.

Анбандлинг, предусматривающий в том числе отделение оператора газотранспортной системы (ГТС), имеет решающее значение для привлечения инвестиций надежных компаний и европейских банков, которые должны помочь модернизировать украинскую транзитную систему газа, заявили изданию в ЕК.

В то же время в ЕК объяснили, что конкретные детали анбандлинга не являются вопросом трехсторонних переговоров как таковых и будут в дальнейшем обсуждаться должностными лицами Украины и Еврокомиссии, чтобы это соответствовало законодательству ЕС.

ЕК отмечает, что процесс анбандлинга должен быть завершен не позднее 1 января 2020 года. В этом контексте Еврокомиссия предполагает "двухэтапный процесс, в рамках которого будущая ГТС должна быть создана в рамках "Нафтогаза", чтобы подготовиться для полного вступления" в свою роль.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" решили ускорить процесс отделения оператора газотранспортной системы, привлекая консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC).

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" опубликовал части арбитражного решения, касающиеся анбандлинга.