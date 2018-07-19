В ЕС сообщили о своем видении модели анбандлинга "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Европейская комиссия повторила свой призыв к анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины", которая должна отделить процесс транспортировки газа от производства и поставок, и заявила, что рассчитывает на проведение процесса разделения в два этапа, передает УНН со ссылкой на Euroactiv.
Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович на этой неделе провел переговоры в Берлине с российскими и украинскими коллегами относительно будущих поставок российского газа через Украину.
Анбандлинг, предусматривающий в том числе отделение оператора газотранспортной системы (ГТС), имеет решающее значение для привлечения инвестиций надежных компаний и европейских банков, которые должны помочь модернизировать украинскую транзитную систему газа, заявили изданию в ЕК.
В то же время в ЕК объяснили, что конкретные детали анбандлинга не являются вопросом трехсторонних переговоров как таковых и будут в дальнейшем обсуждаться должностными лицами Украины и Еврокомиссии, чтобы это соответствовало законодательству ЕС.
ЕК отмечает, что процесс анбандлинга должен быть завершен не позднее 1 января 2020 года. В этом контексте Еврокомиссия предполагает "двухэтапный процесс, в рамках которого будущая ГТС должна быть создана в рамках "Нафтогаза", чтобы подготовиться для полного вступления" в свою роль.
Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" решили ускорить процесс отделения оператора газотранспортной системы, привлекая консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC).
Как сообщал УНН, "Нафтогаз" опубликовал части арбитражного решения, касающиеся анбандлинга.