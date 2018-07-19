У ЄС повідомили про своє бачення моделі анбандлінгу "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Європейська комісія повторила свій заклик до анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", яка має відокремити процес транспортування газу від виробництва та постачання, і заявила, що розраховує на проведення процесу розділення у два етапи, передає УНН з посиланням на Euroactiv.
Заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчовіч цього тижня провів переговори у Берліні з російськими та українськими колегами щодо майбутніх поставок російського газу через Україну.
Анбандлінг, що передбачає зокрема відокремлення оператора газотранспортної системи (ГТС), має вирішальне значення для залучення інвестицій надійних компаній та європейських банків, які мають допомогти модернізувати українську транзитну систему газу, заявили виданню у ЄК.
У той же час у ЄК пояснили, що конкретні деталі анбандлінгу не є справою тристоронніх переговорів як таких і будуть надалі обговорюватися посадовими особами України та Єврокомісії, щоб це відповідало законодавству ЄС.
ЄК зазначає, що процес анбандлінгу повинен бути завершений не пізніше 1 січня 2020 року. У цьому контексті Єврокомісія передбачає "двоетапний процес, у межах якого майбутня ГТС має бути створена у рамках "Нафтогазу", щоб підготуватись для повного набуття" своїх функцій.
Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" вирішили прискорити процес відокремлення оператора газотранспортної системи, залучивши консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers (PWC).
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” опублікував частини арбітражного рішення, що стосуються анбандлінгу.