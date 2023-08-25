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В ЕС вступает в силу закон, который призван бороться с дезинформацией в сети

Киев • УНН

 • 582346 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Новый закон Евросоюза ужесточает контроль над 19 крупными платформами, включая Facebook и Instagram. Они должны будут строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В Евросоюзе сегодня вступает в силу закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), призванный бороться с дезинформацией и нелегальным контентом в сети. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, крупные онлайн-платформы и поисковые системы имели достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым обязательствам.

В соответствии с новым законом, крупные платформы и поисковые системы с аудиторией более 45 миллионов уникальных пользователей в месяц должны будут строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам. В случае нарушения предписаний им грозят штрафы в размере до шести процентов от ежегодного мирового оборота, при повторном нарушении возможен запрет на деятельность на территории Евросоюза.

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Сейчас действие закона распространяется на 19 платформ и поисковых систем, в том числе AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (принадлежит корпорации Meta), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter), Wikipedia, YouTube и Zalando. Представители ЕС говорят, что в список могут быть включены другие компании.

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