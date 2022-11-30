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В ЕС координируют с G7 поддержку Украине после ударов рф по энергосистеме: Брюссель передает еще 40 генераторов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейский Союз направляет Украине еще 40 генераторов, вдобавок к 550 предоставленным ранее, в рамках поддержки, на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"россия пытается сломать боевой дух Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и используя зиму как оружие войны против мирных жителей. На встрече G7 мы координируем нашу поддержку; ЕС отправляет 40 генераторов в дополнение к 550, уже предоставленным через Механизм гражданской защиты и гуманитарной помощи ЕС", - сообщил Боррель.

Ранее

После того, как энергетическая инфраструктура Украины подверглась серьезному ущербу, сообщалось, что для поддержки доступа к электроэнергии и отопления 17 стран ЕС: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция направили 500 электрогенераторов в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС.

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