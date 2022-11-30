У ЄС координують з G7 підтримку Україні після ударів рф по енергосистемі: Брюссель передає ще 40 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський Союз напрявляє Україні ще 40 генераторів, на додачу до 550 наданих раніше, у межах підтримки, на тлі російських ударів по енергетичні інфраструктурі України. Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter, пише УНН.
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"росія намагається зламати бойовий дух України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зиму як зброю війни проти мирних жителів. На зустрічі G7 ми координуємо нашу підтримку; ЄС відправляє 40 генераторів на додаток до 550, вже наданих через Механізм цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС", - повідомив Боррель.
Раніше
Після того, як енергетичній інфраструктурі України було завдано серйозної шкоди, повідомлялося, що для підтримки доступу до електроенергії та опалення 17 країн ЄС: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція надіслали 500 електрогенераторів в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС.