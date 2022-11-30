У ЄС координують з G7 підтримку Україні після ударів рф по енергосистемі: Брюссель передає ще 40 генераторів

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"росія намагається зламати бойовий дух України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зиму як зброю війни проти мирних жителів. На зустрічі G7 ми координуємо нашу підтримку; ЄС відправляє 40 генераторів на додаток до 550, вже наданих через Механізм цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС", - повідомив Боррель.

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Після того, як енергетичній інфраструктурі України було завдано серйозної шкоди, повідомлялося, що для підтримки доступу до електроенергії та опалення 17 країн ЄС: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція надіслали 500 електрогенераторів в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС.