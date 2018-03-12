В ЕК сказали, как Украине быстрее получить 5 млн евро на Дунайский регион
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Для того, чтобы Украине приблизить возможность использования 5 млн евро для четырех областей, предусмотренных Дунайской транснациональной программой (ДТП), ей надо ускорить процедуру формирования контролирующих органов в рамках ДТП. Такое заявление сделал руководитель Генерального директората Европейской комиссии по вопросам региональной политики и урбанизации (DG Regio) Марк Леметр в рамках рабочей встречи с первым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеславом Негодой, передает УНН со ссылкой на сообщение Минрегионразвития.
“Для как можно более быстрой возможности использования средств Украине стоит ускорить процедуру формирования контролирующих органов в рамках Дунайской транснациональной программы”, — подчеркнул он.
Отметим, в декабря 2017 года Украина подписала Соглашение об участии в Дунайской транснациональной программе, предусматривающей 5 млн евро для четырех областей Украины.
В целом, говоря об участии Украины в макрорегиональных стратегиях Европейского Союза, стороны констатировали активизацию участия Украины в этом направлении.
Справка УНН.
Финансирование проектов в рамках ДТП направлены на такие приоритетные направления:
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- повышение готовности к управлению экологическими рисками в Дунайском регионе;
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- повышение конкурентоспособности бизнеса и социальных инноваций;
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- содействие устойчивому использованию природного и культурного наследия и ресурсов;
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- повышение инвестиционной способности для решения основных общественных проблем.
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Мероприятия могут направить на Черновицкую, Одесскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство солнечных электростанций.