У ЄК сказали, як Україні швидше отримати 5 млн євро на Дунайський регіон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Для того, щоб Україні пришвидшити можливість використання 5 млн євро для чотирьох областей, передбачених Дунайською транснаціональною програмою (ДТП), їй треба прискорити процедуру формування контролюючих органів в рамках ДТП. Таку заяву зробив керівник Генерального директорату Європейської комісії з питань регіональної політики та урбанізації (DG Regio) Марк Леметр в рамках робочої зустрічі з першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеславом Негодою, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіонрозвитку.
“Для найшвидшої можливості використання коштів Україні варто прискорити процедуру формування контролюючих органів в рамках Дунайської транснаціональної програми”, — підкреслив він.
Зазначимо, у грудні 2017 року Україна підписала Угоду про участь у Дунайській транснаціональній програмі, якою передбачено 5 млн євро для чотирьох областей України.
Загалом, щодо участі України в Макрорегіональних стратегіях Європейського Союзу, то сторони констатували активізацію участі України в цьому напрямку.
Довідка УНН.
Фінансування проектів в рамках ДТП спрямовано на такі пріоритетні напрямки:
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- підвищення готовності до управління екологічними ризиками в Дунайському регіоні;
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- підвищення конкурентоспроможності бізнесу та соціальних інновацій;
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- сприяння сталому використанню природної і культурної спадщини та ресурсів;
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- підвищення інвестиційної спроможності для вирішення основних суспільних проблем.
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Заходи можуть спрямувати на Чернівецьку, Одеську, Івано-Франківську та Закарпатську області.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділив України 25,9 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.