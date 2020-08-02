В Египте при падении микроавтобуса в канал погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Восемь человек погибли в воскресенье в Египте, когда микроавтобус, в котором они находились, упал в оросительный канал. Об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabi, передает УНН.
По его информации, инцидент произошел в районе Эль-Марьют недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал. Семь человек спасателям удалось вызволить из воды живыми.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно погибают 12 тыс. человек. Согласно Центральном агентству по вопросам общественной мобилизации и статистики (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилась на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.
Как сообщал УНН, в ДТП с автобусом и легковушкой в аннексирована Севастополе пострадали 14 человек.