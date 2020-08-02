У Єгипті при падінні мікроавтобуса в канал загинули вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вісім людей загинули в неділю в Єгипті, коли мікроавтобус, в якому вони перебували, впав у зрошувальний канал. Про це повідомив новинний портал Al Youm As Sabi, передає УНН.
За його інформацією, інцидент стався в районі Ель-Марьют недалеко від пірамід Гізи на півдні єгипетської столиці. Згідно з попередніми даними, водій не впорався з керуванням, після чого машина перекинулася і впала в канал. Сімох людей рятувальникам вдалося визволити з води живими.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Єгипті в автоаваріях щорічно гинуть 12 тис. людей. Згідно Центральному агентству з питань громадської мобілізації і статистики (CAPMAS) Єгипту, кількість ДТП в країні за останній час знизилася на чверть. У переважній більшості випадків причиною аварій стає людський фактор, коли водії грубо порушують правила дорожнього руху, не дотримуються швидкісного режиму і здійснюють небезпечні маневри при обгоні.
Як повідомляв УНН, у ДТП з автобусом та легковиком в анексованому Севастополі постраждали 14 осіб.