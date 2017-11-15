В ЕАЭС может появиться ГОСТ по пальмовому маслу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Специалисты разрабатывают ГОСТ на пальмовое масло для стран Евразийского экономического союза. Новый ГОСТ будет разделять продукцию на пригодную для пищевой промышленности и ту, которая имеет противоположное назначение, передает УНН со ссылкой на данные Межгосударственного совета по стандартизации ЕАЭС.
На данный момент техрегламент на масложировую продукцию позволяет производителям использовать перекисное число до 10 мэкв/кг. Новый ГОСТ установит это значение на отметке до 0,5 мэкв/кг.
Кроме того, будет введен новый показатель, отвечающий за анизидиновое число, что позволит фиксировать окислительную порчу продукции.
Как сообщал УНН, Украина второй год подряд наращивает импорт пальмового масла. Эксперты отмечают, что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию.
Как правило, пальмовое масло применяют в молочной и кондитерской отраслях.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, несмотря на то, что Украина импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.
Поэтому политик предложил ввести ограничения на импорт пальмового масла в Украину на законодательном уровне.
Добавим, что молочники, производители детского питания, мороженого и полуфабрикатов заявили, что не против ограничения импорта пальмового масла в Украину.