У ЄАЕС може з'явитися ДСТУ по пальмової олії

На даний момент техрегламент на олієжирову продукцію дозволяє виробникам використовувати перекисне число до 10 мекв/кг. Новий ДСТУ встановить це значення на позначці до 0,5 ммоль/кг.

Крім того, буде введений новий показник, який відповідає за анізидиновим числом, що дозволить фіксувати окислювальне псування продукції.

Як повідомляв УНН, Україна другий рік поспіль нарощує імпорт пальмової олії. Експерти відзначають, що це відбувається через спроби виробників здешевити продукцію.

Як правило, пальмова олія застосовують в молочній та кондитерській галузях.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, незважаючи на те, що Україна імпортує пальмового масла в рази менше, ніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми її набагато більше.

Тому політик запропонував ввести обмеження на імпорт пальмової олії в Україну на законодавчому рівні.

Додамо, що молочники, виробники дитячого харчування, морозива і напівфабрикатів заявили, що не проти обмеження імпорту пальмової олії в Україну.