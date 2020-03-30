Во всех областях Украины обустроили временные пункты приема больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во всех областях Украины и в Киеве обустроили временные пункты приема больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу МВД.
"Во взаимодействии с территориальными органами Национальной полиции и учреждениями здравоохранения, сотрудниками Главных управлений ГСЧС Украины в областях и в городе Киеве оснащены временные пункты приема и сортировки больных короновирусной болезнью на территориях учреждений здравоохранения первой волны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.
Так, в обустроенных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19, в специализированные учреждения здравоохранения.
Установки пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронаврусной болезни.
"По состоянию на 30 марта 2020 года во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов", - добавляется в сообщении.
Напомним, министерство здравоохранения предусматривает внедрение "клинической сортировки" , при которой госпитализировать в больницу будут только больных средней и тяжелой степени.