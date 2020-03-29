У МОЗ передбачають впровадження "клінічного сортування"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я передбачає впровадження "клінічного сортування", при якому госпіталізувати до лікарні будуть тільки хворих середнього і тяжкого ступеня. Про це повідомив на брифінгу в неділю заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати до лікарні повинні хворих середнього і тяжкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватись в амбулаторних умовах під наглядом і медикосанітарним спостереженням", - сказав Ляшко.
Для цього, з його слів, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, долучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації і вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі чи продовжити лікування на дому".
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали вікову категорію, яка найбільше хворіє COVID-19 в Україні.