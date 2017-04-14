В ВР зарегистрирован проект постановления о признании деятельности правительства В.Гройсмана неудовлетворительной

Среди авторов проекта постановления - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Как указано на сайте, постановление передано на рассмотрение руководству. Однако текст проекта постановления на сайте парламента пока отсутствует.

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Как сообщал УНН, 10 февраля "Батькивщина" зарегистрировала проект постановления № 6076 об отставке Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Но через час этот проект постановления исчез с официального сайта Верховной Рады.