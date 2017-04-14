В ВР зарегистрирован проект постановления о признании деятельности правительства В.Гройсмана неудовлетворительной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект постановления №6385 об отклонении отчета Кабинета министров Украины и признании деятельности правительства Владимир Гройсман неудовлетворительной, передает УНН.
Среди авторов проекта постановления - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Как указано на сайте, постановление передано на рассмотрение руководству. Однако текст проекта постановления на сайте парламента пока отсутствует.
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Как сообщал УНН, 10 февраля "Батькивщина" зарегистрировала проект постановления № 6076 об отставке Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Но через час этот проект постановления исчез с официального сайта Верховной Рады.